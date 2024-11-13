Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций ЮГК

Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), сообщается в материале начальника аналитического отдела Бориса Красноженова и аналитика Елизаветы Дегтяревой.

Уральское управление Ростехнадзора во вторник сняло запрет на ведение горных работ на трех из четырех карьерах эмитента в Челябинской области, введенный из-за выявленных нарушений.

"Как говорится в пресс-релизе ЮГК, после того как будет дано разрешение на разработку "Светлинского", компания предоставит обновленный прогноз производственных мощностей по Уральскому хабу на 2024 год. Мы считаем, что новые ориентиры будут несколько скромнее прогнозов, озвученных в ходе IPO в прошлом году. Подтверждаем для акций эмитента рейтинг "по рынку" и считаем оправданным осторожный подход к этим бумагам, пока не будут опубликованы прогнозные производственные показатели", - пишут эксперты банка в обзоре.

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