Альфа-банк начал анализ "Ренессанс страхования" с рекомендацией "выше рынка" для акций страховщика

Альфа-банк начал аналитическое освещение ПАО "Группа "Ренессанс страхование", сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость акций страховщика, рассчитанная экспертами, составляет 155 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "выше рынка".

По оценкам аналитиков Альфа-банка, страховой рынок в 2024 году вырастет на 17%, а до 2028 года будет расти в среднем на 11% ежегодно. Драйверами этого роста станут: подорожание автомобилей и запчастей (КАСКО); вероятное ужесточение контроля за наличием ОСАГО; дефицит рабочей силы и стремление компаний повысить свою привлекательность (ДМС); высокие процентные ставки (дают возможность предложить клиентам наиболее выгодные тарифы в non-life сегментах и зафиксировать привлекательные доходности в life-сегменте); сохранение налоговых льгот по продуктам страхования жизни.

Эксперты ожидают, что в 2025 году прибыль "Ренессанс страхования" увеличится до 20,5 млрд рублей (против 8,1 млрд рублей по итогам 2024 года), средний показатель ROE в 2024-2028 гг. составит 30%, что соответствует показателям наиболее рентабельных публичных компаний финансового сектора РФ.

"На наш взгляд, повышенный уровень ставок в экономике, рост страховых премий (14% в год) и точечные приобретения позволят компании наращивать инвестиционный портфель на 19% ежегодно при средней доходности в 14,6% в 2024-2028 гг.", - пишут они.

Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО, не реже двух раз за год.

"Компания считает для себя приемлемым уровень достаточности капитала (solvency) на уровне не менее 130% (при регуляторном минимуме 105%). По нашим оценкам, с учетом ожидаемой нами генерации прибыли и выплаты 50% прибыли компания может поддерживать solvency на уровне выше 150%. Таким образом, акции компании начиная с 2025 года способны обеспечить инвесторам дивидендную доходность более 19% в год", - говорится в отчете банка.

Текущая стоимость акций "Ренессанс страхования" составляет порядка 98 рублей за штуку.

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