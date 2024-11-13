БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4400 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 4400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 16%, сообщается в материале аналитика Анны Кокоревой.

Эксперт отмечает следующие факторы роста:

- позитивная отчетность компании;

- улучшение рентабельности;

- низкая долговая нагрузка;

- выплата дивидендов;

- P/E бумаг находится на уровне 14х, дисконт к историческому среднему составляет 35% (21,4х);

- эмитент осваивает новые ниши на рынке и развивает уже имеющиеся направления, потенциал которых еще не исчерпан, несмотря на конкуренцию.

Обращает внимание Кокорева и на возможные риски:

- замедление темпов роста ВВП и доходов населения может отразиться на прибыльности ряда сервисов "Яндекса".

- также имеет значение регуляторная составляющая: более жесткое законодательство в сфере такси и онлайн-торговли негативно отразится на деятельности эмитента.

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