АКБФ понизил прогнозную цену акций Северстали до 1972,82 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Северстали" до 1972,82 рубля за штуку, что предполагает потенциал среднесрочного роста 67% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Дисконт на инвестиционные риски для бумаг эмитента остается на уровне 15%, что является сравнительно низким значением для бумаг в нашем покрытии", - указывают эксперты.

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