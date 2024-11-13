S&P; 500 проведет торги среды в диапазоне 5920-6040п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию среды, скорее всего, в диапазоне 5920-6040 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сейтжапбар Айдын Абдимурат?лы.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в отрицательной зоне. В связи с публикацией индекса потребительских цен (CPI) за октябрь прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5920-6040 пунктов, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - С технической точки зрения индекс консолидируется вблизи 6000 пунктов после ралли прошлой недели. "Быки" сохраняют полный контроль за ситуацией, разворотные паттерны отсутствуют. Значимая поддержка располагается в области 5920-5940 пунктов. Ждем попытку продолжения восходящего движения в краткосрочной перспективе".

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