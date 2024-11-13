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13 ноября 2024 года 15:04
Акции РусАгро интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ
Акции "РусАагро" интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой. "РусАгро" получила контроль над ГК Агро-Белогорье - одним из крупнейших производителей свинины в России с ежегодным объемом производства в 250 тыс. тонн, - отмечает эксперт. - "РусАгро" активно развивает мясной бизнес в связи с открытием китайского рынка для российского экспорта свинины и ростом цен на мясо. По нашей оценке, получение контроля над ГК Агро-Белогорье позволит увеличить производство свинины почти на 80%, что особенно важно с учетом роста маржинальности мясного сегмента. "РусАгро" уже подтвердил эффективность своей m&a стратегии - кейс с приобретением 50% НМЖК в 2023 году был успешным, из-за чего мы ожидаем явного синергетического эффекта и от консолидации ГК Агро-Белогорье". Хороший финансовый профиль, высокая деловая активность и переезд в Россию с планами по выплате дивидендов, на взгляд аналитика банка, будут позитивны для котировок компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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