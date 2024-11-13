Акции РусАгро интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции "РусАагро" интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"РусАгро" получила контроль над ГК Агро-Белогорье - одним из крупнейших производителей свинины в России с ежегодным объемом производства в 250 тыс. тонн, - отмечает эксперт. - "РусАгро" активно развивает мясной бизнес в связи с открытием китайского рынка для российского экспорта свинины и ростом цен на мясо. По нашей оценке, получение контроля над ГК Агро-Белогорье позволит увеличить производство свинины почти на 80%, что особенно важно с учетом роста маржинальности мясного сегмента. "РусАгро" уже подтвердил эффективность своей m&a стратегии - кейс с приобретением 50% НМЖК в 2023 году был успешным, из-за чего мы ожидаем явного синергетического эффекта и от консолидации ГК Агро-Белогорье".

Хороший финансовый профиль, высокая деловая активность и переезд в Россию с планами по выплате дивидендов, на взгляд аналитика банка, будут позитивны для котировок компании.

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