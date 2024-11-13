"Т-Инвестиции" подтверждают позитивную оценку бумаг РусАгро

"Т-Инвестиции" подтверждают позитивную оценку расписок "РусАгро" с целевой ценой 1500 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

"РусАгро" сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей ГК Агро-Белогорье. По нашим оценкам, консолидация Агро-Белогорья может удвоить скорр. EBITDA мясного сегмента бизнеса "РусАгро", что потенциально даст прирост этого показателя у всей группы до уровня около 18%. Консолидация началась только в середине четвертого квартала, поэтому в финансовых результатах этого периода она отобразится только на половину", - пишут эксперты "Т-Инвестиций".

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