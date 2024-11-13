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13 ноября 2024 года 14:13

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 623 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 623 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,6%, стоп-приказ: 568,79 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

На взгляд аналитиков, наиболее сильной стороной "Газпром нефти" являются неплохие дивиденды. В последний год "Газпром нефть" повысила норму выплат до 75% прибыли по МСФО на фоне потребности "Газпрома" в деньгах. Они предполагают, что в ближайшие полтора года такая норма выплат сохранится, на фоне чего на горизонте 12 месяцев ожидают выплаты 94,3 руб. дивидендов на акцию, что соответствует 17,0% доходности.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 623 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 568,79 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,3", - указывают в "Финаме".

"Газпром нефть" - четвертая в России компания по объему добычи нефти. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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