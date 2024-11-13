"Мои Инвестиции" добавили Норникель в топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции "Норильского никеля" и исключив бумаги "Полюса", сообщается в материале.

Текущий состав топ-списка: "Норникель", "Яндекс", "Хэдхантер", "МД Медикал Груп", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Газпром", "Татнефть", "Займер".

"Мы добавляем в подборку акции "Норникеля" на фоне ожидаемого нами разворота в ценах на промышленные металлы,- пишут эксперты. - Хотя сейчас цена корзины металлов компании находится на стрессовых уровнях, дефицит на рынках, стимулирование экономики Китая и смягчение денежно-кредитной политики в США будут способствовать развороту цикла. Компания торгуется 3,8х EV/EBITDA, и при ожидаемом нами росте цен на металлы на 30-40% высока вероятность возврата к дивидендам".

Аналитики телеграм-канала исключили акции "Полюса" из подборки в виду того, что цена золота, по всей видимости, реализовала большую часть своего потенциала роста и в моменте попала под давление из-за победы на выборах в США Д. Трампа, который намерен приложить усилия для прекращения военных конфликтов в мире, что будет сокращать геополитическую премию в золоте.

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