"Финам" понизил рейтинг акций BofA до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Bank of America Corp. (BofA) с "покупать" до "держать", сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Прогнозная стоимость бумаги на уровне $45,35 за штуку, предполагающая потенциал снижения на 1,6%, при этом подтверждена экспертом.

"С момента выхода нашего предыдущего обзора от начала октября данные бумаги подорожали на 17% на фоне общего ралли широкого рынка США, поддержанного победой Дональда Трампа на президентских выборах в стране, и в данный момент выглядят справедливо оцененными. Наша оценка акций Bank of America основана на сравнении с аналогами по коэффициентам P/B и P/E NTM. Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы ведущих банков США, в том числе и BofA", - отмечает эксперт.

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

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