"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $83,2 за штуку после изучения отчета эмитента третий квартал текущего года, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Квартальные финансовые результаты вновь вышли слабыми, хотя сохраняются шансы на их пересмотр в сторону повышения в случае благоприятного решения калифорнийского регулятора по тарифному плану Sempra California. Бизнес Sempra в целом хорошо позиционирован для роста на фоне увеличения энергопотребления в Техасе, распространения электромобилей в Калифорнии и возможного роста экспорта американского СПГ в Европу на фоне желания ЕС избежать торговой войны с администрацией Трампа", - пишет эксперт.

Sempra Energy - диверсифицированный коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в штатах Калифорния и Техас. Кроме того, Sempra владеет объектами электроэнергии и газовой инфраструктуры в Мексике, а также управляет рядом СПГ-проектов в Северной Америке.

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