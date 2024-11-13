ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 72 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 72 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Пассажиропоток в октябре вырос на 14,2% г/г, до 4,8 млн человек. Темпы роста немного снизились относительно сентябрьских, но компания почти весь год уверенно наращивает пассажиропоток, и мы считаем, что план перевезти 55 млн человек за 2024 од будет выполнен. За десять месяцев эмитент перевез уже 47,2 млн пассажиров. Продолжаем позитивно смотреть на "Аэрофлот", ждем публикации сильных финансовых результатов за 3К24. Целевую цену на двенадцать месяцев сохраняем на уровне 72 руб./акция", - указывают эксперты.

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