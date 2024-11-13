"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целевой ценой 6500 руб. за бумагу на ноябрь 2025 года", что предполагает потенциальную доходность 33%, сообщается в материале сервиса.

В качестве факторов роста аналитики выделяют:

- Устойчивое финансовое состояние: выручка компании за первое полугодие 2024 года выросла на 18,8%, достигнув 1,5 трлн рублей, валовая прибыль выросла на 17,1%, до 3,3 млрд рублей.

- Фокус на снижение долговой нагрузки.

- Дочерние структуры "Магнита" владеют около 33% собственных акций компании. В случае погашения этого пакета количество акций в обращении может уменьшиться, а прибыль на одну акцию для отдельно взятого акционера может вырасти, что, по мнению экспертов сервиса, может сказаться позитивно на котировках долевых ценных бумаг.

- "Магнит" стремится выплачивать дивиденды на полугодовой основе. На общем собрании акционеров в июне 2024 года было принято решение выплатить 412,13 рубля дивидендов на акцию по итогам второго полугодия прошлого года. На фоне роста выручки дивиденды компании могут увеличиться год к году, полагают аналитики.

Кроме того, инвесторы могут отыграть инфляцию, так как рост цен на товары повседневного спроса компания перекладывает на потребителей, подчеркивается в комментарии.

Аналитики "Газпромбанк Инвестиций" указывают и на возможные риски:

- Повышение ключевой ставки может привести к росту себестоимости, что может негативно сказаться на маржинальности бизнеса.

- В период высокой ключевой ставки "Магнит" может перейти к погашению долговой нагрузки вместо выплаты дивидендов. Это может негативно сказаться на сантименте инвесторов, однако может благотворно повлиять на оздоровление баланса компании.

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