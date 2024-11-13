"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет нейтральную оценку акций Ростелекома

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Ростелекома", сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Учитывая текущий уровень цены бумаг, а также планы компании по увеличению операционной эффективности и оптимизации инвестиционной программы в следующем году, мы сохраняем нейтральный взгляд на эмитента и пока не рассматриваем акции "Ростелекома" в качестве кандидатов для добавления в наш портфель", - пишут эксперты.

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