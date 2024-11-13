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Рынок акций РФ утром просел ниже 2750п по индексу МосБиржи во главе с бумагами Ростелекома

Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и стагнации нефти (фьючерс на Brent топчется у $72 за баррель) из-за фиксации прибылей игроками после общемирового ралли на новостях о победе республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Индекс МосБиржи просел ниже 2750 пунктов, лидируют в откате бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,1% и -2,5% "префы").

К 11:00 мск индекс МосБиржи составил 2749,11 пункта (-0,3%), индекс РТС - 884,1 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 ноября, составляет 97,9559 руб. (+0,09 копейки).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,5% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", текущая коррекция вполне ожидаема и логична после ралли на российском рынке и, вероятно, не затянется на долгий срок, учитывая расчет инвесторов на скорое снижение геополитической напряженности. Тем не менее, рынок может уйти вниз до ближайшего уровня поддержки в районе 2700 пунктов по индексу МосБиржи, пока покупатели копят силы.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в среду можно назвать умеренно негативным, поскольку мировые фондовые рынки снижаются, но цены на нефть стабильны. В среду ключевым событием в США станет публикация индекса потребительских цен страны за октябрь.

Индекс Мосбиржи опустился ниже поддержки 2760 пунктов, следующими важными поддержками выступают 2715 и 2685 пунктов. На мировых площадках ждут данных по потребительской инфляции США за октябрь, которые могут скорректировать перспективы снижения процентной ставки ФРС. В России вечером также выйдут инфляционные данные Росстата, которые вряд ли позволят рассчитывать на скорое смягчение позиции Центробанка. Совет директоров "Татнефти" в среду рассмотрит рекомендацию по дивидендам за III квартал - акции компании накануне показали положительную динамику и чувствовали себя лучше рынка, но пока не сломили среднесрочного "медвежьего" тренда. НК при этом уже заплатила дивиденды за I полугодие текущего года с доходностью около 6%, почти на уровне средней по рынку, напомнила Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, для индекса МосБиржи поддержкой выступает уровень 2730 пунктов, который ранее выступал сопротивлением росту. В среду с большой вероятностью эта отметка будет тестироваться, хотя она не является какой-то сильной преградой. Пока индекс МосБиржи уверенно не закрепится выше 2800 пунктов, можно говорить о том, что рынок акций находится в широком боковике с границами 2550-2800 пунктов, считает эксперт.

Судя по характеру торгов, выход скорее всего будет вверх, а поддержку этому движению обеспечат традиционный для конца года рост ликвидности финансового рынка и ожидания окончания цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагает Антонов.

Нефть Brent пока не решается пробивать поддержку $70-71 за баррель, несмотря на довольно неблагоприятный месячный отчет ОПЕК, в котором картель вновь понизил прогнозы по спросу на сырье. Это немного поддержит российский рынок акций, считает представитель "Алор брокер".

В США во вторник индексы акций просели на 0,1-0,9% во главе с Dow в рамках коррекции после ралли, вызванного победой Трампа на президентских выборах. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как индексы достигли рекордных отметок, сообщает Trading Economics.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,4%).

Негативным фактором для китайских и гонконгских акций стала новость, что Трамп планирует назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря. Тот известен как сторонник жесткой внешнеторговой политики, и его назначение увеличит риски введения новых пошлин на импорт китайских товаров.

Участники торгов ожидают выхода в среду данных об инфляции в США, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Ожидается, что темпы подъема потребительских цен в октябре ускорились до 2,6% в годовом выражении с 2,4% в предыдущий месяц. Официальные данные будут опубликованы в 16:30 мск.

На нефтяном рынке утром в среду цены сохраняют попытки продолжить подъем, наметившийся накануне, несмотря на прогнозы ОПЕК о вероятном сокращении спроса на сырье.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 мск в среду составила $72,04 за баррель (+0,2% и +0,1% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $68,24 за баррель (+0,2% и +0,1% во вторник).

ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете. Кроме того, прогноз роста спроса в 2025 году был снижен еще на 103 тыс. б/с - до 1,5 млн б/с. В результате теперь ОПЕК предполагает, что общий объем потребления составит 105,57 млн б/с.

Картель ухудшил оценки спроса уже в четвертый раз, отмечает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на МосБирже подешевели акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-4,3%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,6%).

Выросли бумаги ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+9,8%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,7%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 мск составил 12,64 млрд рублей (из них 2,36 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 1,67 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,07 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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