Курс юаня в ближайшие дни останется в диапазоне 13,3-13,6 руб. - ПСБ

Курс юаня в ближайшие дни, скорее всего, останется в диапазоне 13,3-13,6 руб., полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Развитие ситуации на российском валютном рынок в ближайшее время продолжит определяться действиями экспортеров, - отмечает эксперт. - Вышедшие вчера данные по внешнеторговому балансу РФ за сентябрь показали рост профицита до $12,6 млрд (+30,7% м/м), отражая замедление роста импорта. Мы исходим из сценария сдержанного наращивания импорта в концовке года. И, соответственно, пока не видим оснований для усиления спроса на валюту и, как следствие, не ждем повышения волатильности на валютном рынке. С другой стороны, сложно ждать сейчас и резкой активизации экспортеров - до налоговых выплат (28 ноября) еще далеко. Считаем, что диапазон 13,3-13,6 руб. сохранит свою актуальность для биржевого и внебиржевого курсов юаня в ближайшие дни".

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