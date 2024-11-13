13 ноября 2024 года 10:27
Рубль утром корректируется вниз в паре с юанем после роста накануне
Москва. 13 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже утром в среду. Рубль дешевеет в рамках коррекции после укрепления накануне.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5685 руб. (+6,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,34 коп. выше уровня действующего официального курса.
"Мы полагаем, что развитие ситуации на российском валютном рынке в ближайшее время продолжит определяться действиями экспортеров. Вышедшие вчера данные по внешнеторговому балансу РФ за сентябрь показали рост профицита до $12,6 млрд (+30,7% м/м), отражая замедление роста импорта. Мы исходим из сценария сдержанного наращивания импорта в концовке года. И соответственно, пока не видим оснований для усиления спроса на валюту, и как следствие, не ждем повышения волатильности на валютном рынке. С другой стороны, сложно ждать сейчас и резкой активизации экспортеров - до налоговых выплат (28 ноября) еще далеко. Считаем, что диапазон 13,3-13,6 руб. сохранит свою актуальность для биржевого и внебиржевого курсов юаня в ближайшие дни", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.
Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после слабого роста по итогам предыдущей сессии.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,99 за баррель, что на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,17%, до $68,21 за баррель.
ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете.
Кроме того, прогноз увеличения спроса в 2025 году был снижен еще на 103 тыс. б/с - до 1,5 млн б/с. В результате теперь ОПЕК предполагает, что общий объем потребления составит 105,57 млн б/с.
Картель ухудшил оценки спроса уже в четвертый раз, отмечает Trading Economics.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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