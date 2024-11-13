"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций МДМГ

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок бумаг "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Акции выросли в стоимости на 12% с начала текущего года и торгуются на 5x EV/EBITDA и 6,5x P/E 2025г. Мы сохраняем позитивный взгляд на фоне продолжения органического роста, отсутствия долга и возможности направлять на дивиденды 75% чистой прибыли с доходностью 11%. Новости по дивидендам за 3К24 и потенциальному включению бумаги в индекс Мосбиржи могут стать дополнительными катализаторами", - указывают эксперты.

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