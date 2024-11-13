"Финам" повысил целевую цену акций McDonald''s до $301

"Финам" повысил целевую цену акций McDonald''s Corp. до $301 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 0,2% с текущих уровней и рейтингу "держать", говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"Акции McDonald''s с начала года выросли всего на 2,2%, однако за это время они успели опуститься до двухлетнего минимума, а после установить исторический максимум, - пишет аналитик Игнат Иванов. - На наш взгляд, в настоящее время бумаги ресторатора оценены справедливо. Препятствием для роста финансовых результатов и котировок остается слабый потребительский спрос в США, несмотря на значительное снижение инфляции".

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