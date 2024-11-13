Инвестбанк "Синара" подтверждает нейтральную оценку акций ЮГК

Инвестбанк "Синара" подтверждает нейтральную оценку перспектив котировок акций ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина.

Уральское управление Ростехнадзора во вторник сняло запрет на ведение горных работ на трех из четырех карьерах эмитента в Челябинской области, которое было введено из-за выявленных нарушений, отмечает эксперт. Снятие ограничения на четвертом карьере ("Светлинском") проходит финальную стадию согласований.

"После снятия ограничения на эксплуатацию карьера "Светлинский" компания планирует представить обновленный прогноз по уральскому хабу на 2024 год. Во вторник акции отреагировали на новость о возобновлении эксплуатации бурным ростом стоимости (+12%) на Московской бирже. Мы полагаем, что позитивный характер данной новости уже отыгран инвесторами. Подтверждаем нейтральную оценку акций", - пишет аналитик инвестбанка в обзоре.

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