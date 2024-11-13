Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2725-2765п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2725-2765 пунктов в течение торговой сессии среды, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

" Индекс к окончанию вечерней сессии во вторник опустился ниже отметки 2750 пунктов. На наш взгляд, сейчас происходит вынужденная коррекция рынка. С начала ноября индекс прибавил почти 9%, поэтому снижение было вполне ожидаемым (особенно с учетом текущей ситуации с ценами на нефть), - пишет эксперт в комментарии. - Ожидаем также рост акций, которые упали сильнее рынка в текущем году. Спросом могут пользоваться малоликвидные бумаги из второго и третьего эшелонов".

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