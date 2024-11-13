Индекс RGBI, вероятно, останется вблизи текущего уровня в ближайшие дни - ПСБ

Индекс RGBI с большой долей вероятности продолжит торговаться вблизи достигнутого уровня в ближайшие дни, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ перешел к консолидации вблизи 100 пунктов по индексу RGBI после стремительного восстановления от 96,5 пунктов на прошлой неделе, констатирует эксперт.

Грицкевич также отмечает, что на фоне улучшения рыночной конъюнктуры на рынке Минфин в среду предложит к размещению два выпуска ОФЗ-ПД сроком на 12 и 16 лет. Активизация размещений будет сдерживать восстановление рынка госбумаг, в результате чего индекс RGBI с большой долей вероятности в ближайшие дни продолжит торговаться вблизи достигнутых уровней, прогнозирует он.

Вечером в среду будут опубликованы традиционные данные по недельной инфляции, которые также имеют высокую важность для рынка, являясь ориентиром по решению ЦБ РФ относительно ключевой ставки 20 декабря 2024 года.

"Основную часть портфеля по-прежнему рекомендуем держать во флоатерах с коротким сроком (до двух лет); небольшую долю от портфеля (10-20%) можно аллоцировать в среднесрочные корпоративные облигации с фиксированным купоном и рейтингом "ААА/АА", - указывает эксперт ПСБ.

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