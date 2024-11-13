Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Ралли на американском фондовом рынке, вызванное победой Дональда Трампа на президентских выборах, приостановилось во вторник. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как индексы достигли рекордных отметок. Кроме того, участники торгов ждут выхода данных об инфляции, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Ожидается, что темпы подъема потребительских цены в октябре ускорились до 2,6% в годовом выражении с 2,4% в предыдущий месяц. Официальные данные будут опубликованы в среду.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в среду вслед за снижением американских индексов накануне. Инвесторы ждут данных об инфляции в США, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия ФРС. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,26%, гонконгский Hang Seng - 0,91%. Негативным фактором для китайских и гонконгских акций стала новость, что избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря. Рубио известен как сторонник жесткой внешнеторговой политики, и его назначение увеличит риски введения новых пошлин на импорт китайских товаров. Японский Nikkei 225 снижается на 1,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 2,2%, австралийского S&P/ASX 200 - на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после слабого роста по итогам предыдущей сессии. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,08 за баррель, что на 0,26% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 6 центов, до $71,89 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени также на 0,26%, до $68,30 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на 8 центов, до $68,12 за баррель.

ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете. Кроме того, прогноз увеличения спроса в 2025 году был снижен еще на 103 тыс. б/с - до 1,5 млн б/с. В результате теперь ОПЕК предполагает, что общий объем потребления составит 105,57 млн б/с. Картель ухудшил оценки спроса уже в четвертый раз, отмечает Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 ноября снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,76 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,38 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,01% и составил 102,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 919,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+1,2%), "Почта России БО-002P-02" (+0,95%) и "НоваБев Групп БО-П05" (+0,51%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,93%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,86%) и "ДОМ.РФ-001P-02R" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Альфа-лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 7 ноября. Купоны по выпуску переменные и квартальные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 3% годовых. Дебютный выпуск годовых облигаций на 1 млрд рублей "Альфа-лизинг" разместил в июле 2021 года.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Размещение продолжалось с 17 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки 2-36-го ежемесячных купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Предусмотрена амортизация - начиная с 13-го купонного периода равными долями. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 450 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 12 ноября. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Энергоника" 21 ноября начнет размещение 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 180-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-60-го ежемесячных купонов установлена на уровне 28% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода.

ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р более чем в 2,5 раза - с 300 млрд рублей до 800 млрд рублей. Мосбиржа зарегистрировала соответствующие изменения в программу и проспект облигаций. Программа бондов компании была зарегистрирована в ноябре 2018 года. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 47-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 9,63% годовых и 8-го купона бондов серии 001P-08R в размере 22,3% годовых. Компания разместила выпуски 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставки 2-140-го купонов рассчитываются как индекс потребительских цен + 1%. Выпуск 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,8% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.