"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг "покупать" для акций ЮГК

"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг "покупать" для акций ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) с прогнозной стоимостью на уровне 0,93 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 43% на горизонте года, на фоне снятия Уральским управлением Ростехнадзора запрета на ведение горных работ на ряде карьеров эмитента в Челябинской области из-за выявленных нарушений, сообщается в материале аналитиков брокера.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.