Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительских цен США в октябре;

- индекс потребительских цен России в октябре;

- ВВП России за 3К24;

- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти;

- квартальные результаты Cisco Systems Inc.;

- совет директоров "Татнефти" рассмотрит вопрос о дивидендах за 9М24.

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