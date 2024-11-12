Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2760п по индексу МосБиржи во главе с Ростелекомом и Юнипро

Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавших металлов, фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $72 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2760 пунктов, при этом лидировали в снижении бумаги "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3%) и просевшие после квартального отчета по МСФО акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-3,2% и -3,3% "префы").

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2756,76 пункта (-1%, минимум сессии - 2747,76 пункта), индекс РТС - 886,56 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 ноября, составил 97,9559 руб. (+0,09 копейки).

Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО в III квартале составила 193 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Прибыль до налогообложения в III квартале составила 6,1 млрд рублей, что в 2,9 раза меньше, чем за тот же период 2023 года (17,6 млрд рублей). Чистый убыток "Ростелекома" в III квартале составил 6,7 млрд рублей против чистой прибыли в размере 13,6 млрд рублей в III квартале 2023 года.

ПАО "Ростелеком" подготовило новую стратегию развития до 2030 года, в I полугодии 2025 года представит ее совету директоров после согласования с госорганами, сообщил президент компании Михаил Осеевский. Ранее компания планировала представить стратегию во II полугодии 2024 года.

Подешевели также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,7% "префы"), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -1,8% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в октябре 2024 года вырос на 14,2% относительно того же месяца прошлого года, до 4,8 млн человек, сообщила компания. На внутренних линиях в октябре было перевезено 3,6 млн пассажиров (+10,3%), на международных - 1,2 млн (+27,4%). В сентябре пассажиропоток вырос на 16,4%.

Подорожали акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+3,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник скорректировался вниз - сказались техническая перегретость акций после волны активного роста и попытки укрепления рубля. Также рынок мог отреагировать на сообщения о новых законодательных инициативах, связанных с налогообложением прибыли предприятий угольной и нефтегазовой отраслей.

На внешних рынках настрой был преимущественно негативным. Ноябрьские индексы экономических настроений от ZEW по Германии и еврозоне вышли заметно хуже прогнозов. ОПЕК в опубликованном месячном отчете в очередной раз понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2024-2025 годах. В среду картину рынка нефти дополнит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Также в среду в США будет опубликован октябрьский индекс потребительских цен: в случае заметного отклонения от прогнозного значения публикация может вызвать на рынках локальное усиление волатильности, полагает эксперт.

Росстат в середине недели представит недельные и месячные данные по потребительской инфляции и предварительную оценку ВВП за III квартал. Совет директоров "Татнефти" определится с дивидендами за 9 месяцев. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 ноября - 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи снизился во вторник после уверенного старта начала недели, несмотря на умеренный рост в нефти. Днем индекс пытался отскочить на информации в СМИ о вероятном начале снижении ключевой ставки с марта 2025 года, однако регулятор опроверг эти сообщения. На текущей неделе в фокусе российских инвесторов будут еженедельные данные по инфляции, корпоративные отчеты и аукционы Минфина.

Немного лучше рынка во вторник выглядели акции "Норникеля" из-за планов компании по строительству медеплавильного завода в Китае, а также бумаги "Роснефти" под влиянием рекомендаций по дивидендным выплатам за 9 месяцев (36,47 руб. на акцию). В "плюсе" торговались акции застройщиков (ПИК, ЛСР, "Самолет") на фоне новостей о возобновлении проведения сделок в рамках льготных ипотечных программ. Подросли акции золотодобытчиков, несмотря на снижение цен на золото, а бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) подскочили благодаря снятию запрета со стороны Ростехнадзора на ведение горных работ на ряде карьеров.

Акции "Ростелекома" корректируются вниз после роста на прошлой неделе на ожиданиях IPO сегмента ЦОД и новостях о преобразовании компании в АО. Ключевая причина - финансовая отчетность по МСФО за 3-й квартал, в рамках которой компания снизила операционную прибыль на 11%, увеличила капитальные вложения на 26%, а также получила квартальный убыток в размере 6,7 млрд руб. и отрицательный свободный денежный поток (-5,1 млрд руб.), отмечает Федосов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, общая эйфория мировых фондовых площадок после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США утихла, однако ралли в отдельных бумагах сохранилось (акции Tesla (SPB: TSLA) за неделю взлетели на 41,5% на ожиданиях рекордной поддержки компании и ее основателя Илона Маска со стороны будущего правительства Трампа). Азиатские рынки во вторник просели, следом также "минусует" Европа.

Аналитик обратил внимание на сообщение депутата Госдумы Марии Прусаковой о том, что на встрече с партией КПРФ председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала, что ключевая ставка будет снижаться с марта 2025 года. Позже представители регулятора опровергли сообщение Прусаковой, заявив, что Набиуллина не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки.

"Российский рынок акций корректируется, не сумев закрепиться выше отметки 2800 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи выступает отметка около 2740 пунктов, а целью для роста - 2840 пунктов", - считает Иванов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+5,5%) продолжают чувствовать себя увереннее других застройщиков как потенциальная дивидендная история. "Ростелеком" представил финотчет за III квартал: относительно прогнозов результаты компании можно в целом оценить как нейтральные, но присутствуют такие негативные факторы, как заметное сокращение свободного денежного потока по итогам 9 месяцев и рост капитальных затрат на 47% г/г, отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник преобладала склонность к фиксации прибыли, которая в Европе во многом из-за экономических и политических сложностей ее "локомотива" Германии рискует перерасти в полноценный нисходящий тренд. Российский рынок к концу дня оставался в коррекционном "минусе" и упал ниже поддержки 2760 пунктов по индексу МосБиржи. При положении выше 2675 пунктов можно говорить о сохранении потенциала возвращения индикатора к октябрьскому пику 2838 пунктов, но стоит учитывать хрупкость текущего роста, который на данный момент не обеспечен фундаментальными факторами. В среду вечером российский рынок получит данные по потребительской инфляции РФ в октябре, замедления темпов которой не ожидается, и, значит, делать ставки на смягчение позиции центробанка также пока рано, заключила Кожухова.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-2,2%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,3%, Nasdaq топчется на месте).

В прошлую пятницу власти Китая анонсировали программу объемом 10 трлн юаней ($1,4 трлн), направленную на поддержку финансов местных органов власти, однако не стали объявлять о мерах прямого стимулирования спроса, разочаровав инвесторов, пишет Trading Economics.

Также в понедельник стало известно, что объем нового банковского кредитования в КНР в октябре упал до 500 млрд юаней ($69,65 млрд) по сравнению с 1,59 трлн юаней в предыдущем месяце. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - до 700 млрд юаней.

На нефтяном рынке во вторник цены скорректировались вверх после снижения накануне, в результате которого котировки обновили 2-недельные минимумы на фоне укрепления доллара.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,01 за баррель (+0,3% и -2,8% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $68,18 за баррель (+0,2% и -3,3% в понедельник).

Страны ОПЕК в октябре увеличили добычу нефти на 466 тыс. баррелей в сутки к уровню сентября - до 26,53 млн б/с, в основном за счет Ливии, при этом страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, извлекали на 150 тыс. б/с ниже планируемого - с учетом ограничений и компенсаций за ранее недосокращенную добычу - уровня.

ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 110 тыс. баррелей в сутки - теперь до 1,82 млн б/с, то есть потребление нефти в мире в нынешнем году, как ожидается, составит 104 млн б/с. Коммерческие запасы стран ОЭСР в сентябре снизились на 7,5 млн баррелей.

Как говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, прогноз повышен с учетом фактических данных для стран ОЭСР Америки и Европы, а также нескольких стран, не входящих в ОЭСР. В то же время для Китая, Индии, других стран Азии, Африки и других стран Евразии потребовался пересмотр в сторону понижения.

Инвесторы обеспокоены отсутствием прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая (на прошлой неделе они анонсировали масштабную программу, но лишь в виде поддержки долга местных органов власти), что может оказаться недостаточно для поддержки спроса на сырье.

Дополнительным негативным фактором для рынков сырья в целом и для нефти в частности является укрепление доллара США.

Позднее на неделе выйдут прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-7,2%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-6,1%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (-4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-2,6%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2,6%).

ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (группа "М.Видео-Эльдорадо") (-1,7%) за 9 месяцев 2024 года увеличило общие продажи (GMV) на 8% год к году - до 387 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Доля общих онлайн-продаж в GMV группы по итогам 9 месяцев составила 73%, увеличившись на 3,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В III квартале GMV составил 140 млрд рублей против 140,3 млрд рублей годом ранее. Доля онлайн-продаж составила 73%. Как отмечает компания, в III квартале продажи на собственном маркетплейсе электроники повысились на 8,5% - до 5,1 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+21,7%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+12,1% и +5,4% "префы"), ПАО "Южуралзолото" (+11,8%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+7,4%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+7,3% и +5,2% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4,5%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+4%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3,5%).

Уральское управление Ростехнадзора сняло запрет на ведение горных работ на карьерах "Курасан", "Южный Курасан", "Березняковский", входящих в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), сообщила пресс-служба компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,12 млрд рублей (из них 13,61 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 9,4 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,34 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).

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