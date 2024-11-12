12 ноября 2024 года 18:59
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 12 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,42% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,94% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,43% от номинала (доходность - 8,31% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день всего на 4 базисных пункта - до 29,64% от номинала (его доходность увеличилась на 3 базисных пункта и составила 18,23% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 71,33% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, составив 29,06% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1 базисный пункт - до 67,34% от номинала (доходность увеличилась на 3 базисных пункта, составив 20,9% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,28% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 14,26% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась всего на 1 базисный пункт - до 66,82% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное снижение в ожидании выступления ряда членов руководства Федеральной резервной системы, а также публикации в среду данных об инфляции в Штатах в октябре.
Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что инфляция в США в прошлом месяце ускорилась до 2,6% с сентябрьских 2,4%.
Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в октябре поднялся до 93,7 пункта по сравнению с 91,5 пункта месяцем ранее, сообщила во вторник Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень за последние три месяца. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 91,9 пункта.
Опубликовано: /Финмаркет/
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