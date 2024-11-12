"БКС МИ" начал анализ МДМГ с "позитивным" взглядом на акции

"БКС Мир инвестиций" начал аналитическое освещение "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость акций МДМГ на 12 месяцев, рассчитанная экспертами, составляет 1200 рублей за штуку, взгляд - "позитивный".

Аналитики ожидают роста выручки компании на 20% в 2024 году и 16% в 2025 году, чистой прибыли - на 25% и 9% соответственно за счет открытия новых клиник и госпиталей и повышения их эффективности.

"Мать и дитя" - устойчиво прибыльная компания без долга, кроме арендных обязательств. Мы считаем это позитивным фактором в текущих условиях высоких процентных ставок", - отмечают эксперты.

На ближайшие 12 месяцев они прогнозируют дивидендные выплаты МДМГ в размере 82 рубля на акцию, что предполагает дивдоходность 10%: это включает 39 рублей, оставшиеся за второе полугодие 2024 года, по оценкам БКС. Оставшийся дивиденд за 2024 год компания может выплатить либо полностью по итогам года в 2025 году, либо разбить на две выплаты, добавив промежуточную выплату в конце этого года, считают аналитики. В целом они ждут регулярных дивидендов и увеличения выплат от компании на фоне расширения бизнеса и высокой рентабельности.

МДМГ - сеть медицинских клиник. МДМГ на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору компании Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.