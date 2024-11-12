S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5975-6020п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5975-6020 пунктов во вторник при средней волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Алмаса Альмаганбетова.

"Прогнозируем среднюю волатильность при нейтральном балансе рисков. Не исключаем активной фиксации позиций по акциям в преддверии публикации статистики CPI, - пишет эксперт. - Рисковые активы могут оказаться под давлением в случае заметного повышения доходности долговых инструментов. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5975-6020 пунктов. S&P 500 стремится закрепиться над психологически важной отметкой 6000 пунктов. Индикатор RSI приблизился к зоне перекупленности, что увеличивает вероятность паузы в этой волне роста. Ожидаем кратковременную консолидацию с последующей попыткой продолжить восходящее движение. Ближайшая значимая поддержка для индекса широкого рынка располагается на уровне 5940 пункта".

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