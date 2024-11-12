Рубль днем колеблется от слабого плюса к такому же небольшому минусу в паре с китайским юанем в ожидании новых драйверов

Москва. 12 ноября. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже днем во вторник, рубль немного подрастает на фоне укрепляющейся нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,5095 руб., что всего на 0,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В целом в ходе дневных торгов пара "юань-рубль" демонстрирует лишь небольшие колебания в ожидании новых драйверов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 23 копейки, до 97,98 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 2 копейки, до 104,1 руб./EUR1.

"В понедельник рубль укрепился к юаню и евро, но ослабился к доллару на фоне глобального роста американской валюты. Принципиально значимых для валютного рынка локальных событий вчера не было. Сегодня курс CNYRUB снизился уже к 13,48 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В текущих условиях курс может на время уйти к 13,45 руб./юань", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Консолидированный бюджет РФ в январе-сентябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 577,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в январе-августе профицит консолидированного бюджета составлял 1 трлн 766,3 млрд рублей, следовательно, в сентябре он был исполнен с дефицитом 1 трлн 189 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-сентябре составили 49 трлн 357,5 млрд рублей, расходы - 48 трлн 780,2 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-сентябре вырос до 734,0 млрд рублей с 27,6 млрд рублей по результатам первых восьми месяцев. Следовательно, в сентябре дефицит федерального бюджета сложился в размере 706,4 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета за девять месяцев составили 24 трлн 972,3 млрд рублей, расходы - 25 трлн 706,3 млрд рублей.

Цены на нефть начали расти днем во вторник, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,64%, до $72,28 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,66%, до $68,48 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 2,8%, WTI - на 3,3%, причем обе марки обновили минимумы с 29 октября.

Давление на рынок нефти с прошлой недели оказывают отсутствие прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырья для держателей других валют.

Долларовый индекс DXY, показывающий стоимость американской валюты относительно шести основных мировых валют, растет на 0,2% во вторник, а накануне индикатор обновил максимум более чем за четыре месяца.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, опубликованные во вторник, а также Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Банк России во вторник, 12 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 695,5 млрд рублей (при лимите 4 трлн 150 млрд рублей и спросе 2 трлн 695,5 млрд рублей) в среднем по ставке 20,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 5 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 5 трлн 275,8 млрд рублей (при лимите 6 трлн рублей и спросе 5 трлн 275,8 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 423,3 млрд рублей (при лимите 660 млрд рублей и спросе 423,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,83% годовых.