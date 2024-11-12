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12 ноября 2024 года 16:01
Курс рубля будет находиться в диапазоне 13,5-13,8 руб. за юань на текущей неделе - УК "Первая"
Курс рубля, вероятно, будет находиться в диапазоне 13,5-13,8 руб. за юань и 97-997 руб. за доллар США на текущей неделе, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Курс рубля по итогам прошедшей недели практически не изменился. Итоги выборов в США, вероятно, стали основной причиной позитивных настроений на российском фондовом рынке, -пишет эксперт. - При этом фундаментальные макроэкономические факторы пока не изменились, и высокие процентные ставки по-прежнему будут ограничивать оптимизм инвесторов". Эксперт обращает внимание на опубликованную статистику Frank RG по розничному кредитованию. "В октябре объем выданных кредитов наличными составил 309 млрд руб. (-28% м/м и -43% г/г), при этом автокредитование также значительно упало в сравнении с рекордным значением сентября до 168 млрд руб. (-32% м/м и +0,4% г/г), - отмечает Ващелюк. - Безусловно, обсуждать снижение ключевой ставки еще очень рано, но формирование устойчивых дезинфляционных трендов - важная предпосылка для будущего замедления роста цен. Пока же высокие рублевые процентные ставки продолжают поддерживать позиции рубля. На текущей неделе курс доллара может находиться в коридоре 97-99 руб., китайского юаня - 13,5-13,8 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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