Покупка акций МДМГ - ставка на стабильный рост и высокие дивиденды -"Альфа-Инвестиции"

"Альфа-Инвестиции" рекомендуют к покупке акции "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с целевой ценой 1170 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты выделяют следующие факторы роста котировок акций компании:

- Прогнозируемый рост более 16% в год до 2026 года соответствует целям компании.

- Рентабельность EBITDA на уровне 31-32% также соответствует текущим прогнозам.

- Ожидаемый уровень 10-12% на 2025-2026 годы совпадает с прогнозами при распределении 65% скорректированной чистой прибыли.

- Предполагаемая промежуточная выплата дивидендов за III квартал 2024 года на уровне 2,6-2,7%.

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