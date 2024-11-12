"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Элемента с целью 0,20 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Элемент" с целевой ценой 0,20 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 0,1540 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на сообщение о том, что "Элемент" договорился с "Объединенной авиастроительной компанией" о поставке микроконтроллеров, микросхем памяти, силовых транзисторов и других компонентов для производства самолетов SSJ-100 и МС-21. Контракт на сумму более 2 млрд руб. позволит дозагрузить мощности "Элемента".

"С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,1540 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,77", - указывают в "Финаме".

ПАО "Элемент" - крупнейший производитель микроэлектроники в России. Компания создана в 2019 году на базе активов АФК "Система" и "Ростеха".

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