"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Норникель в топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции "Норильского никеля" и исключив бумаги "Полюса", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "Норникель", "Газпром", "Группа Астра", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "Хэдхантер", "Яндекс", Сбербанк.

"Добавляем акции "Норникеля" в ожидании объявления Китаем дополнительных мер стимулирования экономики, - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев. - Сейчас компания торгуется с доходностью свободного денежного потока в 15%. При ожидаемом росте цен на производимые компанией металлы в 30-40%, доходность может вырасти до 35-40%. При таких параметрах высока вероятность возврата к выплатам дивидендов"Мы исключили акции "Полюса" на фоне начавшейся коррекции на рынке золота после выборов в США. Ожидания снижения геополитических рисков может оказать давление на котировки золота в ближайшие месяцы".

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