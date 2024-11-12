"Финам" понизил прогнозную цену акций Regeneron Pharmaceuticals до $978

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Regeneron Pharmaceuticals до $978 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,1% от текущего уровня, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги американской биотехнологической компании с конца сентября претерпели крупную просадку цены после проигрыша в суде по делу о патентной защите одного из препаратов - инвесторы поддались острой эмоциональной реакции, явно вышедшей за рамки здравого смысла. Тем временем отчетность эмитента за третий квартал уверенно превзошла прогнозы по основным параметрам, а также Regeneron обнародовала массу воодушевляющих новостей по части R&D, - пишет эксперт. - На данном этапе компания значительно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом 18% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S и EV/EBITDA (NTM)".

К рискам для Regeneron Pharmaceuticals, по мнению Саидовой, можно отнести достаточно высокую конкуренцию, имеющую место в сегментах, на которых специализируется компания.

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