Прогнозная цена акций Сбербанка составляет 316 руб. - РСХБ

Прогнозная стоимость акций Сбербанка составляет 316 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 21,5% от текущего уровня, говорится в материале начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александра Фетисова.

"Эмитент в целом показал рост чистой прибыли за 10М24 на 5,2% г/г и 1% по сравнению с октябрем 2023 года. Мы рассчитываем, что банк заработает по итогам года 1,65 трлн чистой прибыли по МСФО, а дивиденды составят около 38 рублей на акцию", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.