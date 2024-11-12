"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью $209 за штуку, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Результаты эмитента за 2024 финансовый год оказались значительно лучше наших ожиданий благодаря восстановлению мирового рынка смартфонов и успехам компании в диверсификации бизнеса за счет чипов для "умных" автомобилей. В связи с этим мы сохраняем оптимистичный взгляд на его акции, однако отмечаем, что котировки Qualcomm в ближайшие месяцы могут быть волатильными из-за судебных разбирательств с ARM", - пишет эксперт инвесткомпании.

Qualcomm Inc. - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи.

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