Инвесторам стоит с осторожностью подходить к акциям Ростелекома - "Т-Инвестиции"

Инвесторам стоит с осторожностью подходить к вложениям в акции "Ростелекома", считают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

Довольно высокий уровень долговой нагрузки, необходимые инвестиции в инфраструктуру в условиях логистических ограничений, рост расходов на персонал - все это будет оказывать давление на финансовые результаты эмитента в ближайшее время, указывают эксперты в обзоре.

"По итогам 2023 года компания выплатила дивиденды в размере 6,06 рубля на акцию, что на 11% выше, чем в предыдущем году. Дивидендная доходность такой выплаты - 9%, что не является, по нашему мнению, привлекательным показателем в текущих условиях", - отмечают аналитики брокера.

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