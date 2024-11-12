"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Сбербанка на фоне опубликованных результатов за октябрь и десять месяцев 2024 года по РСБУ, сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Бумаги эмитента торгуются с мультипликатором P/BV 0,8x на прогнозный 2024 год и мультипликатором P/E 3,4x на прогнозный 2024 год против среднеисторических 5,6х", - отмечают эксперты.

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