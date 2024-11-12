"Финам" рекомендует покупать акции UPS с прогнозной ценой $154,9

"Финам" рекомендует покупать акции United Parcel Service Inc. (UPS) с прогнозной стоимостью $154,9 за штуку на горизонте двенадцати месяцев, сообщается в материале аналитика Саида Керимханова.

"По нашему мнению, акции эмитента еще имеют потенциал для роста цены, несмотря на трудности в последние пару лет. Для компании 2024 год складывается несколько лучше, чем можно было ожидать. Проблемы 2023 года с профсоюзом Teamsters урегулированы, UPS в 3К благодаря оптимизации расходов и росту выручки смогла улучшить операционную маржу и продать неэффективную Coyote. Учитывая, что в 3К24 она смогла выйти на положительную динамику объемов продаж, ожидаемый рост рынка воздушной логистики в 2025 году и приход к власти Трампа, можно считать, что акции компании еще не достигли своей справедливой стоимости", - пишет эксперт.

Ключевыми рисками для UPS Керимханов видит нарастание конкуренции с Amazon.com Inc. и геополитические риски. Напряженность ситуации на Тайване может внести негатив в котировки бумаг, учитывая расширение присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает он в обзоре.

United Parcel Service - крупная по капитализации компания в сфере логистики, ведущая деятельность более чем в 220 странах.

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