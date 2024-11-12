Вероятно сохранение инерции к плавному укреплению рубля во вторник - ПСБ

Вероятно сохранение инерции к плавному укреплению рубля на торгах во вторник, курс пары юань/рубль попытается уйти под отметку 13,5 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) - Евгений Локтюхов.

"Мы связываем восстановление позиций рубля с активизацией экспортеров, способствующей насыщению рынка валютой. Исходя из макроэкономических соображений, ситуация на валютном рынке в ближайшее время останется комфортной - торговый баланс в ноябре обычно неплохой за счет уже более сдержанного наращивания импорта, - пишет эксперт в аналитическом материале банка. - Во вторник ждем сохранения инерции к плавному укреплению рубля - целевым по курсу юаня видим диапазон 13,3-13,6 руб. Склонны считать текущее движение рубля как носящее сдержанный и локальный характер - к концу месяца рассчитываем на возврат юаня в диапазон 13,5-14 руб."

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