Большая часть текущего отскока индекс RGBI уже реализована - ПСБ

Большая часть текущего отскока индекс RGBI уже реализована, однако долгосрочно потенциал роста сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в понедельник достиг отметки 100 пунктов (закрытие - 100,12п.). Как мы уже отмечали, учитывая важность данного уровня, индекс гособлигаций, скорее всего, временно перейдет к консолидации в ожидании новых триггеров", - указывает эксперт в аналитическом материале.

"Ожидаем, что ключевая ставка ЦБ РФ в декабре будет повышена на 100 б.п., а данное повышение может стать финальным в текущем цикле, что создаст предпосылки для восстановления рынка ОФЗ следующем году, - пишет Грицкевич. - Вместе с тем динамика внешних факторов сохраняет высокую неопределенность. В этой ситуации рекомендуем основную часть долгового портфеля сохранять во флоатерах, однако небольшую часть портфеля можно аллоцировать на среднесрочные (полтора-два с половиной года) корпоративные облигации с фиксированной ставкой и рейтингом "ААА/АА".

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