Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь;

- окончательная потребительская инфляция Германии за октябрь;

- индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь;

- ежемесячный отчет ОПЕК;

- выступления представителей ФРС США;

- квартальные результаты Home Depot Inc., AstraZeneca, Occidental Petroleum, Tyson Foods, Vodafone, Mosaic Co.;

- финансовые результаты "Ростелекома" за 3К24 по МСФО;

- операционные результаты "Аэрофлота" за октябрь 2024 года.

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