Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 ноября. Цены рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, причем S&P 500 впервые в истории превысил отметку 6 тыс. пунктов, а Dow Jones преодолел 44 тыс. пунктов. Рынок акций может вырасти еще 3-5% в ближайшие дни на волне оптимизма по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах, полагает инвестиционный директор Edmond de Rothschild Asset Management Бенджамин Мелман.

Позднее на этой неделе состоятся выступления ряда членов руководства Федеральной резервной системы, а в среду станут известны данные об инфляции в Штатах в октябре. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что инфляция в прошлом месяце ускорилась до 2,6% с сентябрьских 2,4%.

Вместе с тем рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются во вторник. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,9%, гонконгский Hang Seng - 2,8%. Японский Nikkei 225 опускается на 0,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,1%.

В прошлую пятницу власти Китая анонсировали программу объемом 10 трлн юаней ($1,4 трлн), направленную на поддержку финансов местных органов власти, однако не стали объявлять о мерах прямого стимулирования спроса, разочаровав инвесторов. Также в понедельник стало известно, что объем нового банковского кредитования в КНР в октябре упал до 500 млрд юаней ($69,65 млрд) по сравнению с 1,59 трлн юаней в предыдущем месяце. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - до 700 млрд юаней.

В свою очередь цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии, в результате которого котировки обновили двухнедельные минимумы. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,61 за баррель, что на 0,31% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 2,8%, до $71,83 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,35%, до $67,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 3,3%, до $68,04 за баррель.

Инвесторы обеспокоены отсутствием прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая - на прошлой неделе они анонсировали масштабную программу, но лишь в виде поддержки долга местных органов власти. Дополнительным негативным фактором для рынков сырья в целом и для нефти в частности является укрепление курса доллара США. Кроме того, внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 ноября выросла в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,343 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,131 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос всего на 0,03% и составил 102,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (9-11 ноября) прибавил 0,12%, поднявшись до 919,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+1,76%), "ФСК ЕЭС БО-05" (+1,64%) и "Почта России БО-002P-03" (+1,55%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-1,73%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,98%) и "Почта России БО-002P-02" (-0,76%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение двух выпусков годовых облигаций серий БО-003Р-05 и БО-003Р-08 объемом по 20 млрд рублей каждый. Сбор заявок на выпуски прошел 6 ноября без премаркетинга. По займам предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Спред к среднему значению ключевой ставки ЦБ установлен в размере 1% годовых.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) завершила размещение выпуска 10-летних облигаций серии 004Р-03 объемом 684 млрд рублей. Ставки 1-2 купонов установлены на уровне 12% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны.

ПАО "Сбербанк России" (MOEX: SBER) завершил размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-SBERD3 объемом 16 млрд рублей по цене 45% от номинала. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей.

ООО "Транспортная лизинговая компания" завершило размещение 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Размещение выпуска проходило с 8 октября. Ставки 1-12-го ежемесячных купонов установлены на уровне 24,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% - в дату погашения. Заем размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей.

ООО "Хайтэк-интеграция" установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 150 млн рублей в июне 2022 года по ставке 24% годовых. Ставка 5-12-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску.