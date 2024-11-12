Вероятно снижение рынка акций РФ во вторник - ПСБ

Вероятно снижение российского фондового рынка на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может опуститься к отметке 2740 пунктов. Большинство бумаг существенно выросло на прошлой неделе, и в сочетании с откатом цен на нефть это повышает вероятность коррекции российского рынка в ближайшие дни", - пишет эксперт в комментарии.

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