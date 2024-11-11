Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2785п по индексу МосБиржи, лидировали "Юнипро" и "Система"

Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста на ослаблении опасений относительно дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ после выхода свежих данных о замедлении инфляции в России, а также на надеждах на уменьшение геополитической напряженности после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Индекс МосБиржи превысил 2785 пунктов во главе с акциями "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+8,1%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+6,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2785,31 пункта (+1,9%, максимум сессии - 2797,94 пункта), индекс РТС - 895,75 пункта (+1,7%). Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 ноября, составил 97,955 руб. (+12,15 копейки).

Согласно вышедшим в пятницу вечером данным Росстата, инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября. Из недельных данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что на 5 ноября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,39% с 8,57% на 28 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Подорожали в понедельник также акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+6,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,5%), МТС (MOEX: MTSS) (+4,2%), "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+4,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,9%), бумаги НЛМК (MOEX: NLMK) (+3,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,6%), Сбербанка (+3% и +3,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,7%), "Газпрома" (+2,3%), ММК (MOEX: MAGN) (+2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%).

Сбербанк (MOEX: SBER) за 10 месяцев 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 5,2% - до 1,328 трлн руб. по сравнению с 1,262 трлн руб. прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в октябре текущего года составила 134,2 млрд руб., увеличившись на 1% по сравнению с результатом за октябрь 2023 года (132,9 млрд руб.).

Чистая прибыль ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (+3,4% расписки), одного их ведущих агрохолдингов РФ, в третьем квартале 2024 года составила 15,9 млрд рублей, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA сократилась на 29%, до 10,6 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 14% против 21% годом ранее. Выручка выросла на 6%, до 76,2 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в понедельник продолжил рост, приблизившись к рубежу 2800 пунктов, несмотря на снижение нефти и укрепление рубля к юаню. Подъем подпитывался ожиданиями снижения напряженности на геополитическом контуре и, как следствие, санкционного давления на Россию после смены президента в США.

На мировых рынках в начале недели настроения были в целом позитивными. Сообщения о реализации мер стимулирования в Китае подогревают рост местных биржевых индексов. Вместе с тем китайский импорт нефти в октябре в шестой раз подряд показал снижение, к сентябрю спад составил около 10%. Цены на нефть реагируют негативно, оставаясь одновременно под давлением сильного доллара, констатирует эксперт.

Во вторник ОПЕК выпустит ежемесячный отчет, выйдут ноябрьские индексы экономических настроений от ZEW по Германии и всей еврозоне. На российском рынке "М.Видео" (MOEX: MVID) и "Ростелеком" (MOEX: RTKM) опубликуют финансовые результаты по МСФО за третий квартал. Российский рынок может развивать растущий тренд, продолжая переоценку геополитического риска. Вместе с тем инвесторы могут более чутко реагировать на новостной фон. Кроме того, в фокусе внимания сохраняются перспективы дальнейшего подъема ключевой ставки ЦБ РФ. Прогноз по индексу Мосбиржи на 12 ноября - 2725-2825 пунктов, полагает Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть марки Brent пока не может преодолеть 20-дневную скользящую среднюю в районе $74,36 за баррель. Индекс доллара DXY возобновил рост, что негативно для цен сырьевых товаров. Угроза перебоев с поставками из-за непогоды в Мексиканском заливе также сходит на нет. Позитивом служит очередной пакет мер по стимулированию экономики Китая. Однако некоторые эксперты, опрошенные СМИ, оценивают его как разочаровывающий, отмечает Рокотянская.

По состоянию на воскресенье более четверти добычи нефти и 16% добычи природного газа в Мексиканском заливе были приостановлены. Потери добычи из-за урагана "Рафаэль" составили порядка 2 млн баррелей нефти и 1,12 млрд кубических футов природного газа. Однако Chevron и Shell (SPB: RDS.A) уже начали возвращать своих рабочих на морские установки. Министр нефти Индии заявил, что мировые цены на нефть выросли бы до небес, если бы Индия не покупала подсанкционную российскую нефть, отметила Рокотянская.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ продолжает жить сильными воодушевлениями после победы Трампа на президентских выборах в США и его заявлений относительно решимости начать способствовать мирным переговорам для прекращения российско-украинского конфликта. Кроме того, замедление инфляции в России на прошлой неделе снова возрождает к жизни диалоги о возможном смягчении ДКП ЦБ РФ, считает аналитик.

Среди лидеров роста выступили акции "Роснефти". В пятницу, 8 ноября, совет директоров НК рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 36,47 рубля на акцию (закрытие дивидендного реестра 10 января 2025 года), что подогрело спрос на бумаги. "Локально под дивиденды можно купить бумаги "Роснефти". Хотя для меня бумага всегда была политической, также как и "Газпрома" (MOEX: GAZP), а это означает, что она не сильно подвержена экономическим факторам, которые действуют на рынке. Нельзя исключать, что может быть принято внесистемное экономическое решение в дальнейшем не платить дивиденды вообще, либо платить их по минимальной планке. Но в перспективе 1,5-3 месяцев акции "Роснефти" могут быть интересны для инвестиций", - считает Абелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает восходящую коррекцию ноября.

Акции "Юнипро" в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин, одной из которых могли стать спекуляции относительно дивидендов. Поддержку акциям "Роснефти" оказала рекомендация совета директоров компании по дивидендам за 9 месяцев с доходностью около 7,4% (против 5,5% годом ранее) - на уровне средней по рынку. В СМИ на выходных также появились слухи об обсуждении планов по слиянию "Роснефти", "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа", отметила аналитик.

Ожидания по потенциальным промежуточным дивидендам также присутствуют в бумагах "Совкомфлота". В бумагах ПАО "Полюс" проходит фиксация прибыли на фоне отступления цен на золото от отметки $2700 за унцию - вечером котировки драг метала на фоне укрепления доллара откатились в район октябрьского минимума $2618 за унцию, констатировала Кожухова.

На западных фондовых площадках в понедельник преобладали покупки, которые в США проходили по инерции оптимизма прошлой недели, а на европейских биржах - в рамках коррекции. Оживление макроэкономического календаря в ближайшие дни даст инвесторам больше поводов для размышлений. Российский рынок к концу дня находился немногим ниже 2800 пунктов по индексу МосБиржи с потенциалом развития роста к октябрьскому пику 2838 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Покупки проходили по широкому спектру акций и могли быть обеспечены надеждами на активизацию мирных переговоров по Украине после прихода к власти в США Трампа. Пока же индикатор МосБиржи формирует новые "гэпы", которые может закрыть при достижении целевого уровня роста и начале фиксации прибыли, считает Кожухова.

Как полагает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, внешние рынки отыгрывают решение Федрезерва понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (до 4,5-4,75% годовых) и заявление главы регулятора Джерома Пауэлла о том, что не исключено очередное снижение ставки в декабре, хотя также он оставляет открытой и возможность паузы в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

Российский рынок начал неделю с продолжения подъема, основной причиной которого являются ожидания улучшения геополитической обстановки с возвращением Трампа в Белый дом. Важно понимать, что не стоит ожидать снятия антироссийских санкций, по крайней мере в ближайшее время, поэтому со временем ожидания рынка от президентства Трампа могут измениться. Индекс МосБиржи пока находится ниже уровня сопротивления 2800 пунктов, пробитие этого рубежа может привести к росту до 2900 пунктов, считает Степанов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи приблизился к важной отметке 2800 пунктов, но вряд ли ему удастся преодолеть этот барьер без коррекции. Рынок в понедельник растет 7-ю сессию подряд, отступив от локальных минимумов на 10%, что может побудить игроков зафиксировать часть прибыли.

Причины для оптимизма остаются прежние: ожидания перемен в международных отношениях с избранием Трампа на пост президента США. Возможно, рост поддерживается и поступлением свободных денег в экономику вследствие как увеличения расходной части бюджета на 2024 год, так и расчетов Минфина по годовым контрактам. Но при этом никуда не делись жесткая денежно-кредитная политика Банка России, а также риски ускорения инфляции на последних этих двух факторах. К негативным факторам можно отнести и незакрытый "гэп" рынка от 6 ноября, считает Антонов.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,5-1,3%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,9%, топчется на месте Nasdaq).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Инфляция в стране фиксируется по итогам девятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, как и в сентябре, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце упали на 2,9% в годовом выражении после снижения на 2,8% месяцем ранее, по данным ГСУ. Падение стало самым значительным с ноября 2023 года. При этом производственная дефляция в стране отмечается по итогам 25-го месяца подряд. Консенсус-прогноз предполагал сокращение индекса PPI на 2,5%.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены ускорили снижение из-за разочарования инвесторов по поводу стимулов в Китае и на фоне укрепления доллара.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $71,8 за баррель (-2,8% и -2,3% в пятницу), декабрьская цена WTI - $68,2 за баррель (-3,1% и -2,7% в пятницу).

За минувшую неделю фьючерс на Brent вырос на 1,1%, контракт на североамериканский сорт WTI - на 1,3%.

На прошлой неделе правительство Китая сообщило о выделении 1,4 трлн юаней ($195,4 млрд) на помощь местным органам власти. Это разочаровало инвесторов, ждавших еще более существенных стимулов. Кроме того, опубликованные в субботу данные показали дальнейшее замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре, что подчеркивает дефляционные риски.

Кроме того, министерство энергетики США сообщило о покупке последних 2,4 млн баррелей нефти в стратегический резерв страны. В 2022 году власти продали 180 млн баррелей из стратрезерва, чтобы смягчить последствия резкого роста цен на топливо. С тех пор Минэнерго США восполнило резерв примерно на 200 млн баррелей, причем с прибылью для бюджета. Теперь программа восполнения стратрезерва завершена.

На этой неделе внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+14,3%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+9,8%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+8,8%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+6,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+6,7%), "М.Видео" (+6,7%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+6,4%), ПАО "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI) (+5,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+5,4%).

Подешевели акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,7%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 117,89 млрд рублей (из них 20,61 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 16,23 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,19 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").