Рубль в понедельник умеренно повысился в паре с китайским юанем благодаря позитивным данным о внешней торговле РФ

Москва. 11 ноября. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль укрепился на фоне публикации благоприятной статистики по внешней торговле РФ. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,513 руб., что на 5,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 ноября на 12,15 копейки, до 97,955 руб./$1, и уменьшил курс евро на 59,88 копейки, до 104,8522 руб./EUR1.

"Рубль на прошлой неделе показал разнонаправленную динамику: укрепление доллара при снижении китайского юаня и евро. Значительное влияние на котировки оказал рост индекса доллара (DXY) на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. Дополнительно стоит отметить общее ослабление юаня на мировых рынках. Кроме того, на прошедшей неделе Банк России сократил лимит по валютным свопам с 20 до 15 млрд юаней и с 7 ноября снизил чистую продажу валюты на 21% в рамках зеркалирования регулярных операций Министерства финансов РФ. Эти факторы могут ослабить поддержку рубля. Согласно данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара увеличился на 0,27%, достигнув 97,79 руб. В то же время китайский юань снизился на 0,72%, составив 13,57 руб., а евро упал на 0,71% до 105,08 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-сентябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 11,6% и составило $114,9 млрд.

Согласно опубликованным в понедельник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-сентябре 2024 года вырос в годовом выражении на 0,4% - до $318,2 млрд, импорт сократился на 4,9%, до $203,3 млрд.

За январь-сентябрь 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, составило $103,0 млрд, экспорт - $316,9 млрд, импорт - $213,9 млрд.

Решение по ключевой ставке на заседании совета директоров в декабре не предопределено, будет зависеть от поступающих данных, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Совет директоров допускает возможность дополнительного повышения ставки на ближайшем заседании (такой сигнал ЦБ дал по итогам октябрьского заседания - ИФ). Но хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение", - сказал Заботкин по итогам встречи фракции "Единая Россия" с руководством ЦБ.

"Декабрьское решение будет приниматься исходя из той картины экономики, экономической активности, инфляции, инфляционных ожиданий, динамики кредита, внешних условий, которую совет директоров будет видеть на середину декабря", - отметил он.

Темпы роста цен сохраняются на высоком уровне, пока изменений в инфляционной картине не видно, сообщил также Заботкин. "Если смотреть на картину за последние месяц-два, то пока эта картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных усмотреть сложно", - сказал он.

"Инфляция пока сохраняется на высоком уровне, как это и заложено в прогноз, который был обновлен в октябре", - добавил зампред Банка России.

ЦБ в октябре повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7%, на 2025 год - до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

"Данные за последнюю неделю в значительной степени связаны с удорожанием плодоовощей. В части устойчивых компонентов в целом последняя неделя, наверное, несколько меньше, чем предыдущая", - добавил Заботкин.

Инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября, сообщил ранее Росстат.

Цены на нефть ускорили падение вечером в понедельник из-за разочарования инвесторов по поводу стимулов в Китае.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск понизились на 2,9%, до $71,72 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к указанному времени на 3,2%, до $68,12 за баррель.

На прошлой неделе правительство Китая сообщило о выделении 1,4 трлн юаней ($195,4 млрд) на помощь местным органам власти. Это разочаровало инвесторов, ждавших еще более существенных стимулов. Кроме того, опубликованные в субботу данные показали дальнейшее замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре, что подчеркивает дефляционные риски.

Также на этой неделе внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 ноября поднялась на 19 базисных пунктов - до 20,49% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 17 базисных пунктов - до 19,61% годовых, версия на три месяца увеличилась на 12 базисных пунктов, до 19,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 8 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 18,12% годовых.