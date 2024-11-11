"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать бумаги Ozon с целью 4100 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать расписки Ozon с целью 4100 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Позитивно оцениваем результаты компании за 9М2024 года по МСФО, отмечая существенный рост финтех направления (c маржинальностью по чистой прибыли ? 29%), а также выходом EBITDA по всей группе в положительную зону", - пишут аналитики.

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