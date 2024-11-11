"Т-Инвестиции" начали анализ Роснефти с рекомендацией "покупать" для ее акций

"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение "Роснефти", сообщается в обзоре брокера.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами "Т-Инвестиций", составляет 590 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

Аналитики ожидают, что "Роснефть" сможет приступить к наращиванию добычи нефти после снятия ограничений ОПЕК+, в том числе за счет реализации своего флагманского проекта "Восток Ойл".

По их прогнозам, к 2030 году объем добычи жидких углеводородов компанией составит 225 млн тонн (на 16% больше, чем в 2023 году), из которых 67 млн тонн будет добываться на месторождениях "Восток Ойл" (с учетом Ванкорского кластера).

"Нефть с флагманского проекта является премиальной: она содержит всего от 0,01% до 0,1% серы, тогда как у Urals этот показатель достигает около 1,7%. Поэтому ждем, что нефть с "Восток Ойл" будет реализовываться с минимальным дисконтом к Brent, что повысит маржинальность бизнеса "Роснефти", - отмечают эксперты брокера.

В 2024 году аналитики ожидают незначительного роста чистой прибыли "Роснефти" на 1% г/г (до 1,285 трлн рублей) за счет благоприятных ценовых условий на нефтяном рынке. При этом давление на показатель окажет негативный эффект от переоценки отложенных налоговых обязательств в третьем квартале 2024 года из-за изменения ставки налога на прибыль, обращают они внимание. Кроме того, полагают они, в третьем квартале рост прибыли компании может сдержать существенный убыток по курсовым разницам из-за ослабления рубля. В 2025 году чистая прибыль "Роснефти" может снизиться в связи с высокой базой 2024 года и повышением ставки налога на прибыль.

В дальнейшем аналитики видят возвращение прибыли "Роснефти" к росту за счет наращивания объемов добычи по мере снятия ограничений ОПЕК+; пониженного налога на прибыль для новых/создаваемых активов проекта "Восток Ойл"; прогнозируемого снижения процентных ставок в экономике РФ и последующего сокращения стоимости обслуживания долговых обязательств.

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