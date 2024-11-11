"БКС МИ" закрыл торговую идею "Лонг в акциях Мосбиржи"

"БКС Мир инвестиций" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Московской биржи", говорится в обзоре инвесткомпании.

Идея принесла доходность 7%, опередив рынок на 4 процентных пункта.

Аналитики сохраняют "позитивный" взгляд на акции "Мосбиржи" с учетом сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Повышенные процентные ставки позитивны для ее доходов от размещения клиентских средств, отмечают они.

Эксперты также ожидают сильных результаты "Мосбиржи" за третий квартал 2024 года по МСФО в конце ноября, что послужит хорошим катализатором для котировок бумаг на краткосрочном горизонте.

Кроме того, биржа - сильная дивидендная история, напоминают аналитики. "Новый рекорд по прибыли в 2024 году станет хорошей базой для дивидендных выплат, которые, по нашим оценкам, достигнут 22 рублей на акцию", - пишут они.

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